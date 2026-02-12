松雪泰子 玉山鉄二、松雪泰子がこのほど、都内で行われた「北方謙三 水滸伝」ジャパンプレミアに登壇した。レッドカーペットでは黒のワンピース・ドレス姿で登場した松雪泰子。玉山鉄二にエスコートされ、階段から降り、報道陣によるフォトコールに応じた。乱世に翻弄されながらも梁山泊と深く関わっていくスパイ・馬桂役の松雪は「母としての側面もありますので、多くを語らずして信念を貫く様を丁寧に表現した」