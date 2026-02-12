空気階段の水川かたまりが９日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、慶大を３カ月で中退した理由を明かした。かたまりは、「お母さんにふり向いてもらおうと思って勉強を頑張るようになった」といい、その結果、慶大に合格した。岡山から上京し、入学した慶大は「名家の人が集まってる」という超名門。だが「そこで岡山弁をすごいバカにされて。〜じゃがって（岡山弁は）言うんですけど、『お前はじゃがいも星人なのか』っ