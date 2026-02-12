株式会社再春館製薬所は、3月末でバドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽（28）が退団することを発表した。公式ホームページで「株式会社再春館製薬所（本社：熊本県上益城郡益城町、代表取締役社長：西川正明）所属の志田千陽選手が、2026年3月31日をもちましてチームを退団することをお知らせいたします」と発表した。16年に再春館製薬所に入団した志田。24年パリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した。昨