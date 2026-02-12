送検のため千葉南署を出る仲野隆則容疑者（中央）＝12日午前9時16分ソープランドに女性を紹介したとして、千葉県警は12日までに、職業安定法違反（有害業務目的紹介）の疑いで、いずれも同県船橋市の風俗スカウト仲野隆則容疑者（38）と大塚朋樹容疑者（46）を逮捕した。仲野容疑者はJR千葉駅を中心に活動するスカウトグループ「WEB求人」のリーダーで大塚容疑者はメンバーとみられる。仲野容疑者の逮捕容疑は2023年10月25日、