東洋エンジニアリングは後場に大量の売り注文が出て、ストップ安の水準でウリ気配となっている。同社は１２日午前１１時３０分、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績・配当予想を修正した。今期の売上高予想は従来の見通しから１５０億円減額して１８５０億円（前期比３３．５％減）、営業損益予想は１５億円の黒字から２００億円の赤字（前期は２５億９１００万円の黒字）、最終