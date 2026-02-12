トーソーがストップ高まで買われ、昨年来高値を更新している。同社は１０日取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比７９．９％増の６億４１００万円となり、通期計画の６億円を超過した。 売上高は同３．２％増の１６９億８６００万円で着地。国内住宅市場や非住宅分野への販売が好調だったほか、利益面では原価低減活動や価格改定などが寄与した。