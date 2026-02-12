ジャパンマテリアルは急伸。約３カ月ぶりに昨年来高値を更新した。祝日前１０日取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算は、売上高が４１７億３２００万円（前年同期比１８．０％増）、営業利益が１００億３００万円（同４６．１％増）だった。生成ＡＩ関連を中心に先端半導体への需要が高まるなか、半導体メーカーの設備投資が拡大し、これが収益の追い風となった。主要顧客の半導体