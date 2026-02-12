リンクアンドモチベーションが後場に入りプラス圏に急浮上している。正午ごろに、上限を１２００万株（自己株式を除く発行済み株数の１０．８２％）、または６０億円とする過去最大規模の自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は２月１３日から８月３１日までで、自社株買いを通じたＲＯＥ（自己資本利益率）などの資本効率の向上を図ることが狙いという。 また、同時に発表した２６年１２月