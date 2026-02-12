【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「イイじゃん」「好きすぎて滅！」など人気曲を含んだM!LKのツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』が、2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にてファイナル公演を迎えた。新曲「爆裂愛してる」も初披露。さらに、最大規模となる16万人を動員するアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2026-2027「シャカリキ レボリューション」』の開催が発表さ