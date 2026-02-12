高島 [東証Ｐ] が2月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比15.1％増の17.8億円に伸びた。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の26億円→23億円(前期は20.2億円)に11.5％下方修正し、増益率が28.5％増→13.6％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の15.2億