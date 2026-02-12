エクストリーム [東証Ｇ] が2月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.1％減の12.3億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の9.6億円→15.5億円(前期は16.6億円)に61.0％上方修正し、減益率が42.1％減→6.9％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も