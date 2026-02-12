スルガ銀行 [東証Ｐ] が2月12日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18.9％増の265億円に伸び、通期計画の310億円に対する進捗率は85.5％に達したものの、5年平均の109.3％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.5％増の44.8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の