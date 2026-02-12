神戸はあす13日、百年構想リーグ・長崎戦（ノエスタ）を行う。6日のリーグ京都戦から早くも3試合目で、さらに10日のACLE・FCソウル戦からは中2日の過密日程。足の違和感を訴えたFW大迫勇也と左足を痛めたMF扇原貴宏について、ミヒャエル・スキッベ監督は「2人は長崎戦とジョホール戦には出場しない」と欠場を明言した。大幅なメンバー入れ替えはしない方針ものの、DFラインを含めた数人の変更は示唆。「相手は前線に能力の高い