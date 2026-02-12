阪神ドラフト1位の立石が12日、宜野座キャンプのブルペンで初めて打席に立った。一昨年ドラフト1位の伊原の投球にタイミングを合わせ、プロの1軍投手の球速、キレを体感した13球。打席を後にする際には「ありがとうございました」とマウンド上の左腕に初々しく一礼した。右脚の肉離れで今キャンプは具志川組（2軍）でのスタート。現在も別メニューでの調整が続いているが、9日からは1軍首脳のいる宜野座に合流。藤川監督は「こ