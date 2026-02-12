再春館製薬所（熊本県益城町）は、チームに所属する志田千陽選手（28）が3月31日をもって退団すると発表しました。 【写真】志田千陽選手（2025年7月8日 「シダマツ」ペア解消の会見） 再春館製薬所はホームページで、志田選手の退団の理由について「2028年ロサンゼルス五輪での頂点を目指すべく、五十嵐選手とより多くの練習時間を確保し、ペアとしての活動を加速させるための前向きな決断」としています。