北朝鮮の北部両江道三池淵市で、完工式が開かれたホテルを視察する金正恩朝鮮労働党総書記（右）と娘＝2025年12月（朝鮮中央通信＝共同）【ソウル共同】韓国の情報機関、国家情報院（国情院）は12日、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記の娘が金氏の後継者として「内定段階に入ったと判断している」との分析を示した。一部の政策に意見する様子を確認しているとした。非公開の国会委員会に報告し、出席議員が明らかにした。国情院