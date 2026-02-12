佐賀県警の科学捜査研究所の元職員がＤＮＡ型鑑定で不正を繰り返した問題で、警察庁は１２日、特別監察の途中経過を公表した。県警が不適切と認定した元職員による計１３０件の鑑定について、捜査などへの影響を調べたところ、このうち１９件は、容疑者が判明した可能性が否定できないとした。警察庁は昨年１１月、前月に開始した特別監察の中間報告を公表したが、１３０件のうち、未解決事件の鑑定計３４件（うち９件で時効成