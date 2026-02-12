俳優の伊藤かずえさんが自身のYouTubeチャンネルを更新。30年以上乗り続けている愛車、日産「シーマ」のエアサスペンション（エアサス）修理の様子を公開しました。 【写真を見る】【 伊藤かずえ 】30年超の愛車シーマが「エアサス故障」部品生産中止で入手困難「部品を譲ってくださった方、本当にありがとうございます」伊藤さんによると、エアサスの空気漏れにより車体の後輪部分が大きく沈み込み、走行中にタイヤが