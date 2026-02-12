アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）は１２日、傘下のアサヒビールでビール類の１月の売上高が前年同月比１１％減だったと発表した。サイバー攻撃の影響で昨年１１月に２割近く落ち込んだ売上高は、物流態勢の復旧に伴い回復しつつあるものの、いまだ大幅な減少が続いている。アサヒＧＨＤは昨年９月末、サイバー攻撃によるシステム障害で出荷業務が滞った。被害を受けた集計システムが回復したとして、公表を見送ってい