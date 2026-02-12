バドミントン・再春館製薬所は12日、志田千陽選手が2026年3月31日をもってチームを退団することとなったことを発表しました。志田選手は2016年に入団。同チームに所属する松山奈未選手とペアを組み、2024年のパリオリンピック女子ダブルスで銅メダルを獲得するなど、約10年間にわたって活動を続けてきました。昨年には松山選手との“シダマツ”ペアを解消し、BIPROGY所属・五十嵐有紗選手とペアを結成。昨年末に行われた「第79回全