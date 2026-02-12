男女2人組のバンド「Do As Infinity」が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（午前11時50分）に生出演。「平成時代の音楽王決定戦」と称した番組企画で特別ゲストとして思い出を語った。。2001年のカラオケランキングについてのトークで、MCハライチ澤部佑が、ボーカル伴都美子に「伴さん、当時音楽番組に共演とか、思い出はありますか」と尋ねた。伴は「ウチら最初のころあんまり出てなかったけど、この2001年のころからちょっとずつ