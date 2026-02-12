ローリング・ストーンズのミック・ジャガー（８２）の婚約者で元バレリーナのメラニー・ハムリック（３８）が、ロンドンの高級地区メイフェアで強盗に襲われたと明かした。英紙デーリー・メールが１１日、報じた。ハムリックは１１日、インスタグラムで出来事を詳細に報告。２人組の強盗に背後からつかまれ、「動揺し、悲しく、心を痛めている」と述べた。「とても共有するのがつらいのですが、今夜メイフェアのアナベルズで身