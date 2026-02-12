Googleは、Android 12以前のバージョンを実行しているデバイスが約10億台存在し、これらがマルウェア攻撃に対して脆弱であると警告。新しい機種への買い替えを検討するように呼び掛けています。 ↑古いAndroidスマホは守れない。 Googleが発表したデータ（2025年12月時点）によると、Android 13以降のシェアは57.9％。一方、Android 12（11.4％）やAndroid 11（13.7％）などはすでにサポート対象外となっており、これらの古