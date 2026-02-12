【モデルプレス＝2026/02/12】歌手の氷川きよしが2月10日、自身のInstagramを更新。舞台メイク姿を披露した。【写真】48歳人気歌手「オーラがすごすぎる」舞台用メイクのまま錦糸町駅前に降臨◆氷川きよし「パンチ効いたメイク」姿公開氷川は「昼公演後に舞台用のパンチ効いたメイクのまま 錦糸町をぶらり」とつづり、「氷川きよし特別公演」の舞台メイク姿を投稿。黒の太めのアイラインが際立つメイクで、黒のバケットハット姿で