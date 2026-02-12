二ホンズイセン（提供：国営讃岐まんのう公園） 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園で約2万本の二ホンズイセンが見ごろを迎えています。中央駐車場から歩いて10分の「竜頭の森」で見ることができます。 約1,800㎡の敷地に咲き誇る二ホンズイセン。白い花びらに黄色のカップ型の副花冠が特徴で、甘い香りを楽しむことができます。 国営讃岐まんのう公園によると、2月中旬ごろまで楽しめそうだということで