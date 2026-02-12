中国電力島根原発2号機（手前）。右は1号機＝2024年11月、松江市中国電力が島根原発2号機（松江市）で計画しているプルサーマル発電を巡り、中国電は12日、2029年度の開始を想定していることを明らかにした。上定昭仁松江市長との面会で市側に伝達した。26年中に原子力規制委員会へ設計および工事計画の認可を申請する方針だという。市はプルトニウム・ウラン混合酸化物（MOX）燃料の使用に際し、中国電に、燃料の品質管理や市