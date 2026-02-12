開催中のミラノ・コルティナ五輪は日本時間１２日、大会７日目を迎える。日本勢が出場する中でメダルの期待が高まるのはスノーボード女子ハーフパイプ決勝だ。１１日に行われた予選では清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位、工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位、前回銅メダルの冨田せな（宇佐美ＳＣ）が９位、小野光希（バートン）が１１位で決勝に進出。清水は今大会が初出場で１６歳。同種目初の金メダル獲得と、冬