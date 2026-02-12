俳優の波瑠さんが12日、「北海道地チーズ博 2026」オープニングセレモニーに登壇しました。 【写真を見る】【 波瑠 】母から伝わるオリジナルレシピ明かす「つい作っちゃう料理」去年12月に高杉真宙さんと結婚祝福の声に笑顔ふるさと納税でチーズの詰め合わせを頼むほどチーズ好きだという波瑠さん。300種以上の北海道産チーズの屋台がずらり並んだ会場を、ステージ上からきょろきょろと見まわし、冒頭から興味津々の