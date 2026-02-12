12日午後1時5分ごろ県の内陸北部を震源とする地震があり、大館市で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源は県の内陸北部で震源の深さは約10キロ地震の規模を示すマグニチュードは2.5と推定されています。この地震で大館市で震度1の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。