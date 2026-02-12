モデルのMALIA.さんは2月11日、自身のInstagramを更新。娘と着物を着用した姿を公開し、反響を呼んでいます。【写真】MALIA.＆美人娘の着物ショット「着物がとても似合います」MALIA.さんは娘と撮影した3枚の写真を投稿。建国記念の日の投稿ということで「パキスタン人のパパと日本人のママのもとに生まれて日本で生まれて日本で育ちました」と、自身のルーツを紹介しました。華やかな着物に身を包み、密着するMALIA.さんと娘。特