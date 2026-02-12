12日午前、埼玉県川口市の交差点付近で地中にある水道管から水が噴き出しました。埼玉県によりますと、工事業者がなんらかのミスをしたことが原因の可能性があるということで、県が対応を急いでいます。埼玉県によりますと、12日午前11時前、川口市の交差点付近で県が管理する地中の水道管から水が噴き出しました。水はおよそ10メートルの高さまで噴き出しているとみられていて、周辺の道路は冠水し、現場は通行止めになっていると