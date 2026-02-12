東京都は2月9日、東京アプリを通して配布する「東京ポイント」の交換先となる候補事業者が、PayPayの「PayPayポイント」と、イオンフィナンシャルサービスの「WAON POINT」に決定したことを発表した。東京アプリPayPay/WAON POINT○PayPayとWAON POINTが交換先候補に同アプリは、デジタルの力で都民一人ひとりがスマホ一つで行政とつながり、利便性の向上を実感できることを目指す東京都の公式アプリである。社会的意義のある活動