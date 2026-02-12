27年シーズンからルートインBCリーグの正式加盟を目指す新球団「東京レジデンシャル」が12日、東京都千代田区内で槙原寛己氏（62＝本紙評論家）のチーフ・コミュニケーション・オフィサー（CCO）就任記者会見を開いた。槙原氏は「こういうチャンスをいただけて身が引き締まる思い。CCOは聞き慣れない言葉と思います。Cはコミュニケーション。ココナッツボーイズ（C―C―B）じゃありません。地域に周知していくことが大事だと思