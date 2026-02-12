お笑いコンビの博多華丸・大吉がMCを務めるテレビ西日本・フジテレビ系バラエティ特番『ニッポンわが町うどんMAP8』が、22日(16:05〜)に放送。Travis Japan・松田元太は埼玉県加須市で10杯完食を目指すアポなし調査に挑戦するなど、うどん愛あふれる企画が満載だ。松田元太全国の様々なうどんを紹介してきた同番組。今回は「地元感」をテーマに、うどんの奥にある「人と土地の絆」を描いていく。満を持しての関東初進出が近年のう