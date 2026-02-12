平成観光は、持続可能な社会貢献活動の一環として、岐阜県遊技業協同組合が推進する「あいぱちプロジェクト」の趣旨に賛同し、パチンコ台3台を寄贈。これに伴い、2026年2月5日(木)、岐阜県遊技業協同組合にて寄贈式が執り行われた。「あいぱちプロジェクト」とは、主に高齢者福祉施設で生活している高齢者を対象に、パチンコ台をデリバリーし、遊技の楽しさを通じた「リハビリテーション」と「生きがい支援」を提供し、地域貢献を