子育て世帯に子ども1人あたり2万円が支給されると聞いていたのに、「姉の家庭では1万円多い金額が振り込まれていた」という話を聞くと、「うちは子どもが3人いるのに少ない？」「何か申請を忘れているのでは？」と不安になる人もいるのではないでしょうか。 実は、この「1万円多い」という差は、国の制度の違いではなく、自治体独自の上乗せ支給であるケースが多く見られます。 本記事では、国が実施する2万円給付