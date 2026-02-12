ふるさと納税について、「制度が改悪された」「以前ほど得ではない」といった声を耳にすることがあります。実際に5万円分の寄付をした場合、それが「損」だったのかどうかは、制度の仕組みや最近の見直し内容を踏まえて判断する必要があります。 本記事では、ふるさと納税の基本的な考え方を整理したうえで、近年の制度運用の変更がどのような影響を及ぼしているのかを確認し、今からでも“得する人・損する人”が分かれるポ