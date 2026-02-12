【「Into the Dead: Our Darkest Days」早期アクセス版】 配信中 価格：2,800円 Steamにて配信中の早期アクセス版「Into the Dead: Our Darkest Days」がアップデートを実施し、日本語に対応した。 「Into the Dead: Our Darkest Days」は、横スクロールのシェルターサバイバルゲーム。プレーヤーは絶望の淵に立つゾンビパンデミックの生