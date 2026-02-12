Cygamesが運営するマンガ配信サービス「サイコミ」は、同サービス内の「サイコミコラム」にて、『都市伝説が殺ってくる』の著者・米田旦人先生と同作の担当編集、またゲストとして芸人・春とヒコーキ(バキ童) ぐんぴぃさんを迎えた3ショットインタビューを2月12日に公開した。○ぐんぴぃが選ぶ「バナーで出てきたら読んじゃうバトル漫画の能力」3選『都市伝説が殺ってくる』は、現在サイコミで連載中の米田旦人先生が手掛ける異能