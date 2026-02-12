キャンプ初日にブルペン投球アストロズの今井達也投手が11日（日本時間12日）、フロリダ州でキャンプ初日を迎えた。ブルペンでは首脳陣が見守る中でピッチングを披露。しかし米ファンは、今井の“課題”が気になったようだ。オレンジのキャップを被り、背番号45のユニホームで登場した今井。投球動作を確認しながら投げ込みを行った。米メディア「ジ・アスレチック」でアストロズの番を務めるチャンドラー・ローム記者は自身の