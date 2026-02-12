2026年に入ってから40日余りしか経っていないなか、韓国芸能界では訃報が後を絶たない。キム・ヨンインさん、アン・ソンギさん、ナム・ジョンヒさん、そしてチョン・ウヌさんまで、涙の乾く間もない状況だ。【写真】突然…享年39歳のチョン・ウヌさん、知人が生前のやり取り公開2月11日、放送関係者などによると、チョン・ウヌさんは同日、39歳の若さでこの世を去った。死因は明らかにされていない。1986年4月10日生まれのチョン・