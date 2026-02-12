ビョン・ヨハンが、少女時代のティファニーとの結婚を控えた心境を語った。2月12日、ソウル・メガボックスCOEXでNetflix映画『パヴァーヌ』の制作報告会が行われた。この日、女優コ・アソン、俳優ビョン・ヨハン、ムン・サンミン、イ・ジョンピル監督が出席した。【画像】ビョン・ヨハン、ティファニーと濃厚キス『パヴァーヌ』は、心を閉ざして生きてきた3人が互いの光となり、人生と愛に向き合っていく物語。イ・ジョンピル監督