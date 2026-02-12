ラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は、2025年11月から販売開始した季節限定メニュー「濃厚ごま味噌ラーメン」シリーズが“10万食突破”したことを記念し、「濃厚ごま味噌ラーメン 100円引きキャンペーン」を開催する。販売期間は2026年2月19日(木)〜25日(水)までの7日間。期間中はシリーズの全商品が100円引きになる。【商品画像】100円引きとなる「濃厚ごま味噌ラーメン」シリーズの全商品はこちら喜多方ラーメンの御三家と