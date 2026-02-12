人の個性は千差万別であり、誰にだって長所と短所があるものです。しかし、男性の個性や特徴のなかには、「好きになっちゃいけないかも…」と女性を警戒させてしまうものもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『好きになったら不幸になりそう』と警戒される男性の特徴９パターン」をご紹介します。【１】メールの返信がいつも遅く、連絡を取るのが難しい「連絡できない理由があるって