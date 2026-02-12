ＴＯＨＯシネマズ株式会社は１２日、劇場オープンから５年単位で周年を迎える劇場を対象に、３月から１２月まで「アニバーサリーキャンペーン」を実施することを発表した。昨年２０２５年に初めて開催、好評だったことを受け、内容をパワーアップして本年も実施する。今回キャンペーンの対象となるのは、“５年単位”で周年となる１５の劇場。５周年の「セブンパーク天美」を筆頭に１０周年：仙台／柏１５周年：甲府／上田