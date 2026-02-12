巨人が１２日、宮崎春季キャンプを打ち上げた。野球評論家の清水隆行氏は、午前中にブルペン入りした新外国人のフォレスト・ウィットリー投手の球の強さに舌を巻き、相当の活躍を見込んだ。＊＊＊＊＊＊さすがはメジャーのドラ１だと、軽く衝撃を受けた。新外国人のウィットリーの投球練習だ。２メートル１センチの上背があって、球の角度自体もすごいのだが、とにかく球が強い。巨人の宮崎キャンプの中では段違い