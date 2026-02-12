３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表に選出されながらも、「左ふくらはぎの軽い肉離れ」で１１日に出場を辞退した西武の平良海馬投手（２６）が１２日、南郷キャンプでブルペン入り。捕手を座らせ、４７球を投げた。コンディションが万全ではない中、カーブ、スライダー、ツーシームなどの多彩な変化球も織り交ぜ、力強い投球。ストレートの最速は１５０・６キロを計測した。投球後には報