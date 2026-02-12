新大阪駅近くに新たなライブハウス『（仮称）BEAT PARK（ビートパーク）』が誕生することが12日、発表された。ロッテグループ、野村不動産グループが協業し、2028年3月の開業を目指す。施設概要やビジュアルが公開された。【画像】新大阪に誕生するライブハウス『（仮称）BEAT PARK』外観＆内観、近隣マップライブハウスができる場所は、新幹線が停車して全国からのアクセスに優れた新大阪駅東口から徒歩3分の立地。ロッテグル