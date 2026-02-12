日本のトップを動かす「総理大臣専用車」のヒミツとは？2026年2月8日、第51回衆議院選挙が投開票日を迎え、高市早苗 内閣総理大臣率いる自民党は史上最多となる316議席を獲得。第二次高市内閣が発足することとなります。日本の未来についての注目が集まるなか、内閣を支える「クルマ」も活躍します。なかでも、内閣総理大臣が公務で使う「総理大臣専用車」に注目します。まぎれもない日本のトップである内閣総理大臣は、分