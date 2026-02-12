新車122万円！ マツダが「“新型”軽トラック」発表！2026年2月12日、マツダは軽商用車「スクラムトラック」に大規模な商品改良を施し、同日より販売を開始したと発表しました。今回の改良では、フロントデザインの刷新やインテリアの質感向上に加え、先進安全技術が大幅に進化。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ新型「軽トラック」です！（18枚）さらに、軽トラックの本分である積載性や走行性能といったスペック面でも